Sacerdozio: il 28 settembre al Collegio Teutonico un simposio sulle “sfide per l’ordine sacro”

I circoli degli allievi di Joseph Ratzinger / Papa Benedetto XVI hanno organizzato un simposio aperto pubblico che si terrà in Vaticano, nell’Aula Benedetto XVI del Pontificio Collegio Teutonico, il 28 settembre prossimo, sul tema: “Sfide attuali per l’Ordine sacro”. “Tutte le relazioni, gli statement e le discussioni verteranno su aspetti legati a questo tema centrale, alla luce della teologia del pontefice emerito”, informano i promotori dell’iniziativa in un comunicato. Tra i relatori ci saranno i cardinali Kurt Koch e Gerhard Ludwig Müller, nonché i professori Karl‐Heinz Menke, Marianne Schlosser, Esther Gómez, Christoph Ohly e Ralph Weimann.