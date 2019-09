Missionari della Misericordia: a Gela l’incontro nazionale sulla “Fraternità presbiteriale”

Si svolgerà a Gela, il 25 e il 26 settembre, l’ incontro nazionale dei missionari della misericordia che avrà per tema “Fraternità presbiteriale, balsamo di Misericordia”. Nel pomeriggio del 25 settembre, dopo la preghiera di inizio che condurrà don Pasqualino di Dio, iniziatore della Fraternità apostolica della Misericordia, e l’introduzione di mons. Francesco Spinelli, officiale del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, i lavori si apriranno con il primo insegnamento “Prospettive pastorali per una corretta e fruttuosa celebrazione del Sacramento della Riconciliazione nelle nostre comunità”, condotto da don Giuseppe Buccellato, docente di Teologia spirituale nello Studio Teologico “San Paolo” di Catania. Subito dopo, il trasferimento nella parrocchia di San Francesco d’Assisi e la celebrazione eucaristica alle 19, nella chiesa madre di Gela, presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e coordinatore generale dei Missionari della Misericordia del mondo. Alle 20,30 verrà inaugurata la “Bottega di Nazareth”, che diventerà un negozio solidale gestito dalla nuova cooperativa sociale di tipo “B” denominata “Raphael” che esporrà e venderà on-line i prodotti realizzati nei laboratori artigianali di falegnameria, ceramica e sartoria creati dagli assistiti della Piccola Casa della Misericordia, il cui ricavato andrà a sostenerne le attività. La mattina del 26 settembre, dopo l’adorazione eucaristica e la lectio divina di don Angelo Passaro, docente di Esegesi all’Antico Testamento presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, seguiranno l’insegnamento “Un nuovo spazio per la fragilità: i social come nuovi confessionali” di don Gianni Notari, docente nella stessa Facoltà Teologica, e subito dopo l’insegnamento “Fraternità presbiterale, balsamo di Misericordia” di don Vito Impellizzeri, missionario della Misericordia. Concluderà la messa alle 12, presieduta da mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina.