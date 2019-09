Italia-Germania: Mattarella ha incontrato Steinmeier, “Ue cantiere non compiuto, meccanismi comuni di redistribuzione dei migranti”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Le relazioni tra Germania e Italia sono al massimo livello di eccellenza, sia nell’ambito bilaterale che nell’appartenenza europea”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il capo dello Stato ha indicato nel Paese tedesco il “nostro principale partner economico”. Grazie all’euro “tra le nostre economie vi è una fortissima collaborazione”, ha aggiunto. Ricordando che “i giovani studenti tedeschi e italiani che scelgono l’Erasums” rispettivamente nei due Paesi sono in numero crescente, Mattarella ha evidenziato come “gli 800mila italiani che vivono in Germania sono ben accolti”. Tra i temi del dialogo, il futuro dell’Unione europea: “Abbiamo ribadito il carattere storicamente importante”, ma “siamo consapevoli che l’Unione è un cantiere non compiuto”. Sono da integrare, secondo il presidente della Repubblica, “l’architettura dell’unione economica e monetaria”. A proposito delle migrazioni, “ho ringraziato la Germania per la disponibilità ad accogliere migranti”. “Crediamo sia necessario che i Paesi che avvertono la responsabilità attivino meccanismi comuni di redistribuzione e la Ue dovrebbe assumere l’onere dei rimpatri, nel rispetto dei diritti umani per quelli che non hanno diritto a restare nella Ue”.