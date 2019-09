Diocesi: Modena-Nonantola, sabato al via l’anno pastorale. Il vescovo Castellucci presenta la lettera dedicata all’iniziazione cristiana

Comincia dalla chiesa di Sant’Agostino l’anno pastorale della Chiesa di Modena-Nonantola. Sabato 21 settembre, dalle 9.30, il “Pantheon estense” farà da cornice all’apertura diocesana dell’anno pastorale e alla presentazione della lettera pastorale dell’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, dedicata all’iniziazione cristiana e intitolata “Se tu conoscessi il dono di Dio – L’iniziazione cristiana nei bambini e nei ragazzi”.

Durante l’appuntamento, rivolto in particolare agli operatori pastorali parrocchiali ma aperto a tutta la comunità diocesana, l’arcivescovo Castellucci indicherà le linee pastorali per il nuovo anno e, in continuità con la tre giorni diocesana dello scorso giugno, guiderà una riflessione sul tema dell’iniziazione cristiana.

Nel corso della mattinata, sarà lasciato spazio agli uffici diocesani per presentare iniziative, percorsi ed eventi in programma per l’anno pastorale 2019/2020.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul sito della diocesi.