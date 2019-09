Diocesi: card. De Donatis (vicario Roma) ai giovani, “ascoltare con il cuore il grido della città”

“La nostra città è piena di persone e di famiglie che vivono le beatitudini, che ogni giorno lottano e si impegnano per il bene dei loro figli e per il futuro di tutti”. Lo ha detto il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis, ieri sera, nella basilica di San Giovanni in Laterano parlando a catechisti, animatori di gruppi giovanili, educatori, ragazzi impegnati negli oratori, insegnanti di religione, responsabili di movimenti. L’occasione è stata il secondo incontro di inizio anno pastorale, il primo dedicato a uno dei tre ambiti su cui la Chiesa diocesana ha deciso di soffermarsi: i giovani. “La Chiesa è madre dal cuore aperto” è stato il titolo scelto per l’iniziativa, che ha visto i giovani partecipanti dividersi in gruppi di lavoro, in circoli collocati anche nel cortile del Palazzo Lateranense. “È dai piccoli come Maria e Giuseppe, è dalle periferie umane come la Nazareth del Vangelo, che il Signore vuol far ripartire una nuova fase della vita della Chiesa e del mondo – ha aggiunto il cardinale -. A noi è chiesto di ascoltare il grido del dolore e del parto del mondo nuovo, di riconoscere la presenza di Dio e dello Spirito nella vita delle persone e della storia umana. Lì Dio agisce. Solo un cuore abitato dallo Spirito lo sa ascoltare e riconoscere”. Di qui l’invito a usare il cuore, “centro di tutta la persona e luogo in cui risiede, opera e agisce lo Spirito Santo”, per praticare “l’ascolto del grido della città e in particolare dei ragazzi e dei giovani”. Quindi, l’incoraggiamento ad ascoltare non solo con il nostro cuore ma “ascoltare il cuore dell’altro perché nel cuore di ognuno agisce lo Spirito Santo” e vi opera Dio che “per primo ha ascoltato il grido degli abitanti di Roma e oggi manda noi ad ascoltarlo, anche quando è scomodo e difficile” perché quello dell’ascolto “è un cammino che non si esaurisce mai, è come l’amore: senza misura”.