Diocesi: Alife-Caiazzo, domenica il convegno per riflettere su come “essere Chiesa in cammino”

“Questo momento ecclesiale ha una particolare rilevanza per la nostra Chiesa locale: traccia le linee essenziali per avviare il cammino condiviso e comune”. L’amministratore apostolico della diocesi di Alife-Caiazzo, mons. Orazio Francesco Piazza, alla vigilia del convegno diocesano, anticipa a “Clarus on line” lo spirito dell’incontro in programma domenica 22 settembre in cattedrale ad Alife, alle 17, dal titolo “In Cristo Signore – Essere Chiesa in cammino…”.

“Tutti, laici, religiosi, clero – evidenzia mons. Piazza – sono chiamati a confrontarsi sulle linee programmatiche poste a tema. È molto importante che le varie componenti ecclesiali siano presenti, appunto per avviare un dialogo costruttivo e fecondo. Sono convinto che ognuno avverta la necessità di poter accogliere e discernere con cura le varie forme di corresponsabilità a cui il Signore Gesù chiama per il bene di tutti”.