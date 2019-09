Diocesi: Alba, il vescovo Brunetti presenta la sua lettera pastorale “La carità interpella tutti”

È dedicata al tema della carità la nuova lettera pastorale del vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, che sarà presentata alla diocesi nel corso dell’assemblea ad Altavilla, domani, venerdì 20 settembre, alle 18, con un dibattito a più voci con Piero Reggio, don Pierluigi Voghera, Anna Zumbo e Mario Merotta, oltre al vescovo stesso. “Va’ e anche tu fa’ così” è il titolo della lettera: “Sono le parole che Gesù annuncia al termine della parabola del buon Samaritano, che ho scelto come icona biblica di questa mia seconda lettera pastorale”, scrive mons. Brunetti. Che aggiunge: “Con essa intendo offrire alcune riflessioni a tutta la comunità diocesana per far comprendere che la carità interpella tutti”. La lettera è strutturata in tre parti: inizia con uno sguardo sulla società di oggi per mettere a fuoco le nuove povertà; poi approfondisce il tema del farsi prossimo a partire dalla parabola del buon Samaritano; e infine si concentra sulle strutture caritative ecclesiali che devono essere espressione di un sentire comune della comunità. Il tutto nella cornice dell’Inno alla carità di san Paolo. A illustrare il testo alcune immagini su san Lorenzo tratte dalle monocromie presenti nel duomo di Alba: il santo diacono e martire, “campione di carità cristiana, patrono della nostra città e diocesi”.