Cure palliative: Università Cattolica Roma, un manuale per giovani medici. Delineato un nuovo paradigma di cura

Un manuale sulle cure palliative destinato ai giovani medici, scritto da Adriana Turriziani, coordinatore didattico del master in Cure palliative della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, e da Giovanni Zaninetta, responsabile dell’Hospice Domus Salutis di Brescia. Il volumetto è stato presentato ieri pomeriggio nel corso dell’incontro “Il mondo delle cure palliative”, promosso presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs dal Centro di ateneo di bioetica e scienze della vita dell’Università Cattolica. “Il manuale – spiegano gli autori – affronta il tema delle cure palliative proponendo accanto ai tradizionali ‘saperi’ clinici altri, più specifici della disciplina: il dolore totale, il cammino di consapevolezza della persona malata, le conversazioni difficili sul finire della vita, il processo decisionale, l’approccio interdisciplinare e la relazione di cura capace di favorire la condivisione del piano assistenziale. Si delinea così un nuovo paradigma di cura che deve essere in grado di garantire una risposta positiva a questi ‘nuovi’ bisogni, agendo in modo precoce, coordinato e integrato, così da assicurare la necessaria continuità assistenziale tra professionisti, tra i luoghi delle cure palliative (l’ospedale, il domicilio, gli hospice le residenze per anziani) e il tempo delle cure palliative, al momento della diagnosi, della dimissione dall’ospedale, delle ricadute, della prossimità alla morte”. La presentazione è stata seguita dalla tavola rotonda “Diritto a morire o diritto a morire bene?” moderata da Italo Penco, presidente della Società italiana di cure palliative, e Massimo Antonelli, direttore del Centro di ateneo di bioetica e Scienze della vita, cui hanno partecipato Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Pierangelo Lora Aprile, responsabile area “Cure palliative” Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.