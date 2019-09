C6: terminata la “prima rilettura” della bozza della nuova Costituzione apostolica

Il Consiglio di Cardinali si è riunito per tre giorni: martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Al C6 erano presenti i cardinali: Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias. Presenti inoltre il segretario del Consiglio, mons. Marcello Semeraro, e il segretario aggiunto, mons. Marco Mellino. “Il Santo Padre ha partecipato ai lavori, anche questa mattina, compatibilmente con gli impegni sopravvenuti”, si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. Le sessioni di lavoro si sono svolte al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 e si sono concluse stamattina alle ore 12.00. “Come previsto, l’attività di questa riunione del Consiglio si è concentrata sulla rilettura e sulla modifica della bozza della nuova Costituzione Apostolica sulla base dei tanti contributi arrivati dalle Conferenze episcopali, delle puntuali osservazioni dei Dicasteri della Curia romana e dei suggerimenti forniti dagli enti interessati”, si legge ancora nela nota, in cui si precisa che “questa prima rilettura, giunta al termine, è stata un passaggio di ascolto e di riflessione che risponde alle indicazioni del Santo Padre nel senso della comunione e della sinodalità”. Il Consiglio ha fissato il calendario degli incontri per il 2020. La prossima riunione è prevista nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2019.