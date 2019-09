Austria: campagna elettorale per il Parlamento, associazioni ecclesiali chiedono attenzione per famiglia e assistenza sociale

Le elezioni del Consiglio nazionale, il Parlamento austriaco, che si svolgeranno il prossimo 29 settembre chiamano fortemente in causa anche i cattolici. Numerose dichiarazioni, convocazioni elettorali ed elenchi di argomenti sensibili, oltre che differenti posizioni anche all’interno del mondo cattolico austriaco e delle organizzazioni ecclesiali, hanno portato i media confessionali a valutare le proposte partitiche, mettendole a confronto con il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. L’agenzia di stampa cattolica kathpress.at ha sia messo a confronto i vari programmi dei partiti con gli spunti evangelici, sia analizzato il prossimo voto attraverso la valutazione di personalità del mondo ecclesiale. Il vicepresidente della Associazione delle famiglie cattoliche austriache – KfÖ, Astrid Ebenberger, sul tema dell’istruzione e dell’integrazione ha ribadito che “la politica dell’istruzione deve essere affidabile e rigorosa” e che “non può cambiare ogni due anni, solo perché il governo sta cambiando”. Dal punto di vista delle politiche familiari, Ebenberger ha valutato positivamente il lavoro del governo dimissionario in materia di attenzione ai minori immigrati, soprattutto con l’introduzione delle lezioni di lingua tedesca, “perché i bambini che ne usufruiscono hanno davvero bisogno di seguire le istruzioni nella lingua di istruzione, quindi hanno bisogno di istruzioni mirate”.

Sul tema dell’assistenza e delle politiche sociali, l’organizzazione nazionale che riunisce le associazioni confessionali di carità (Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz e Volkshilfe) ha valutato che l’assistenza deve essere il numero uno dei temi della campagna elettorale, e a seconda delle proposte nei programmi elettorali dei partiti, è necessario un intenso dibattito pubblico sull’argomento: in Austria secondo le organizzazioni sociali, il tema dell’assistenza colpisce 1,5 milioni di persone.