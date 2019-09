Papa Francesco: udienza, 12mila in piazza. Saluta i fedeli con il gesto dell'”ok”

Il Papa è arrivato oggi in piazza San Pietro intorno alle 9.15, puntuale come sempre all’appuntamento del mercoledì, in una giornata romana ancora dalle temperature estive. Molto variopinte le bandiere che fanno da coreografia al “popolo” radunato attorno al colonnato del Bernini – circa 12mila persone – tra le quali spiccano anche quelle bianco e azzurre dell’Argentina. Francesco è apparso molto sorridente e rilassato, e ha fatto più volte il gesto dell'”ok” con il pollice della mano destra alzato, in segno di saluto ai fedeli che lo hanno chiamato a gran voce, muniti degli immancabili smartphone e tablet per i selfie e le riprese di rito. Prima di compiere, come di consueto, a piedi l’ulti8mo tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato Francesco, appena sceso dalla jeep bianca scoperta, ha salutato in particolare le persone assiepate lungo il tratto centrale della prima fila dopo le transenne.