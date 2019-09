Ministero della Pace: Comunità Papa Giovanni XXIII, il 20 settembre un evento a Ginevra

“Building peace and reconciliation through the creation of the Ministry of Peace ” è il side event che si terrà venerdì 20 settembre, dalle 11.30 alle 13, al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

L’idea nasce in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della pace, il 21 settembre. Ha l’obiettivo di creare uno spazio in cui discutere di tutti gli step necessari alla promozione e alla costruzione della pace nel nostro mondo conflittuale e complesso, nell’ottica di condividere le “buone pratiche” di implementazione delle infrastrutture per la pace, soprattutto rispetto a un Ministero della Pace.

L’evento è co-organizzato dalla Missione permanente presso le Nazioni Unite della Repubblica di San Marino e dall’’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. A relazionare saranno Guerrino Zanotti, ministro degli affari interni e della Pace della Repubblica di san Marino, Giovanni Paolo Ramonda , presidente dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, mons. Ivan Jurkovič , nunzio apostolico, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, Antonino Drago , docente universitario in Scienze della Pace, Zaira Zafarana, rappresentante dell’ International Fellowship of Reconciliation presso le Nazioni Unite. Moderano l’incontro Marcello Beccari, ambasciatore della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite, e Maria Mercedes Rossi, rappresentante della Comunità Papa Giovanni XXIII alle Nazioni Unite.

In questa occasione verrà distribuito anche il documento “Conflict prevention and Alternative Dispute Resolution through experience of the APG23 Nonviolent Peace Corps (Operazione Colomba)”.

La Comunità Papa Giovanni XXIII , insieme ad un cartello di associazioni, ha lanciato nel dicembre 2017 la campagna “ Ministero della Pace, una scelta di Governo”, per istituire nel nostro Paese un Ministero della Pace che gestisca i conflitti sociali e che intervenga in quelli esteri con personale civile, costruendo efficaci politiche di pace. L’evento sarà disponibile in diretta streaming.