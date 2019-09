Ilaria Alpi: Fnsi, domani e venerdì iniziative a Roma per ribadire #NoiNonArchiviamo

Una conferenza stampa per illustrare il conferimento, da parte del Comitato dei garanti dell’Archivio “Ilaria Alpi” alla Fnsi e da questa alla Fondazione Murialdi, del “Fondo Alpi” e un presidio, davanti al tribunale, in concomitanza con l’udienza in cui il gip è chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione delle indagini sull’omicidio della giornalista del Tg3 e di Miran Hrovatin. Sono le due iniziative promosse dal sindacato dei giornalisti il 19 e il 20 settembre, a Roma, nell’ambito della campagna #NoiNonArchiviamo.

Domani, giovedì 19, alle ore 12, nella sede della Fondazione per gli studi sul giornalismo “Paolo Murialdi” (via Augusto Valenziani 10/a-11), Federazione nazionale della Stampa italiana, Fondazione Murialdi e Comitato dei garanti dell’archivio “Ilaria Alpi” sottoscriveranno il protocollo per la conservazione e valorizzazione dell’archivio. Con il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e con il presidente e il segretario generale della Fondazione, Vittorio Roidi e Giancarlo Tartaglia, saranno presenti, fra gli altri, il segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani; la direttrice del Tg3, Giuseppina Paterniti; Mariangela Gritta Grainer, Giulio Vasaturo e Francesco Cavalli. Margherita Martelli, dell’Archivio di Stato, illustrerà la fase di avanzamento dei lavori di schedatura dell’“Archivio Alpi”.

Venerdì 20, alle 9.30, a piazzale Clodio, la Fnsi, l’Usigrai, il Comitato di redazione del Tg3, Articolo 21, Libera, Libera Informazione, Amnesty International Italia, Ordine dei giornalisti del Lazio, associazione Amici di Roberto Morrione, associazione Carta di Roma, associazione Noi Antimafia, i giornalisti della Rete NoBavaglio promuoveranno un sit-in in concomitanza con l’udienza sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma. Sarà l’occasione per ribadire: #NoiNonArchiviamo il caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.