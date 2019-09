Giovani: Istituto Delors, percorso di formazione sull’Ue. Iscrizioni aperte

C’è un percorso di approfondimento sull’Unione europea che l’Istituto Jacques Delors, centro studi oggi presieduto da Enrico Letta, propone gratuitamente a studenti e giovani professionisti che vogliono “strumenti e conoscenze specifiche per meglio comprendere la costruzione e le politiche europee”. Si tratta della terza edizione dell’“Accademia Europa”. Figure di alto profilo (ex commissari, responsabili di enti europei, accademici) interverranno lungo un percorso che alterna interventi e testimonianze a workshops e seminari e prevede visite alle istituzioni stesse. Le candidature si possono segnalare entro il 1° ottobre prossimo (http://academienotreeurope.eu/inscription/). Il percorso occupa un venerdì al mese, da novembre a giugno e non richiede specifiche conoscenze di base in ambito di Unione europea.