Diocesi: Perugia, il 29 settembre la “Domenica della Parola di Dio”. Dal 20 la mostra “La Bibbia, libro di vita e di cultura”

Anche la Chiesa di Perugia-Città della Pieve con il suo cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti è impegnata, attraverso il Servizio animazione biblica (Sab) coordinato dal teologo padre Giulio Michelini, ad avvicinare tutti, non solo i fedeli, alla Bibbia, che è sempre stata venerata dalla Chiesa. Un evento che contribuisce ad avvicinare l’uomo all’Antico Testamento è la “Domenica della Parola di Dio”, che la Chiesa diocesana celebra domenica 29 settembre, istituita su indicazione di Papa Francesco.

A precedere la “Domenica della Parola di Dio” nel capoluogo umbro sarà la conferenza di presentazione di questo evento e l’inaugurazione della mostra dal titolo “La Bibbia, libro di vita e di cultura”, in programma venerdì 20 settembre, alle ore 17, presso la Sala delle Colonne della Fondazione Cassa di Risparmio; mentre domenica 29 vedrà in contemporanea, dalle ore 10, due eventi: nel primo, sempre presso la Sala delle Colonne, Monica Mondo di Tv2000 presenterà insieme agli autori alcune recenti pubblicazioni sulla Bibbia e la catechesi; il secondo, presso il chiostro della cattedrale di San Lorenzo, è dedicato all’animazione per ragazzi e bambini nella forma del “Bibliodramma”. Al termine, presso piazza IV Novembre, alle ore 12, ci sarà una festa per tutti con giochi biblici. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il fondatore della Comunità di Bose, Enzo Bianchi, terrà in cattedrale una Lectio su “La Bibbia nella vita della Chiesa”, alla quale seguirà la celebrazione eucaristica (ore 18) presieduta dal card. Bassetti. Subito dopo, alle ore 19, si terrà il concerto “Io canto la Parola”.

Particolarmente significativa è la mostra biblica, evidenzia padre Michelini, perché, spiega il teologo, “presentata dal Settore dell’Apostolato biblico della Cei, con il patrocinio della Biblioteca Ambrosiana di Milano, è unica nel suo genere; è stata recentemente esposta presso l’Aula Nervi e visitata da Papa Francesco”. Allestita nel Palazzo Lippi Alessandri di Perugia, prevede tre percorsi espositivi principali, nei quali saranno esposti rotoli della Torah e di altri testi biblici, manoscritti papiracei e pergamene, incunaboli e libri a stampa, con edizioni uniche del testo sacro. La mostra sarà visitabile dal 20 settembre al 3 ottobre (ingresso libero: dal martedì al giovedì 15-19.30; dal venerdì alla domenica 11-13 e 15-19.30).