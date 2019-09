Diocesi: Caltanissetta, un convegno su Qumran e Terra Santa con la storica Paladino

Un convegno di studi, sabato 21 settembre, alle 17,30, al museo diocesano di Caltanissetta, promosso dalla delegazione nissena dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro avrà per tema “Sulle tracce della Storia. Qumran, Terra Santa”. Ne parleranno Laura Paladino, storica e biblista, docente in diversi atenei, sia statali che pontifici, a Roma. Dopo il saluto del vescovo Mario Russotto, il vicario per la Provincia Romana dell’Ordine dei Mercedari, Samuele Salis, introdurrà i lavori, che vedranno anche la partecipazione del luogotenente per l’Italia dell’Ordine, Maurizio Russo, e una conclusione musicale con l’ensemble Amoris Laetitia diretto dal maestro Laura Gallo. La relatrice Laura Paladino ha svolto numerosi soggiorni di studio a Gerusalemme e in Terrasanta. Full member professor di prestigiose istituzioni italiane ed internazionali è autrice di monografie, articoli e saggi specialistici che approfondiscono proprio il tema che sarà al centro del convegno. La partecipazione dei docenti che interverranno sarà certificata con un attestato che vale ai fini della formazione e dell’aggiornamento in servizio.