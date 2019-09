Vescovi Triveneto: oggi alla riunione a Zelarino ha partecipato il card. Bassetti. Stasera messa in ricordo del card. Urbani

Si è svolto oggi, nella sede di Zelarino (Venezia), l’incontro periodico dei vescovi del Triveneto a cui ha partecipato – durante i lavori dell’intera mattinata – il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti.

Il cardinale e i vescovi del Nordest hanno dialogato a lungo, scambiandosi impressioni ed esperienze, su temi e questioni che attraversano oggi la vita della Chiesa (triveneta e italiana) e del mondo, con risorse e debolezze esistenti, tra cui la sfida dell’annuncio e della trasmissione della fede cristiana in un contesto radicalmente mutato e che richiede anche nuove forme e modalità di azione, formazione e presenza della comunità cristiana sul territorio (situazione e compiti del clero e dei laici, vita religiosa, parrocchie e collaborazioni/unità pastorali…) nonché i possibili modi per accrescere la collaborazione pastorale, la collegialità e la comunione tra queste Chiese (ai vari livelli: nazionale, regionale e locale).

Nel corso del pomeriggio il card. Bassetti, insieme al patriarca Francesco Moraglia e a parecchi vescovi del Triveneto, si è poi trasferito nella basilica cattedrale di San Marco a Venezia per la commemorazione del cardinale veneziano Giovanni Urbani – che è stato assistente generale dell’Azione cattolica italiana dal 1946 al 1955, vescovo di Verona dal 1955 al 1958, patriarca di Venezia dalla fine del 1958 al 1969 e anche presidente della Cei dal 1965 al 1969 – nell’anniversario esatto dei 50 anni dalla morte.

Dopo l’intervento dello storico don Fabio Tonizzi, per rievocare la figura e il profilo del card. Urbani (tra l’altro sepolto nella cripta della cattedrale marciana), alle ore 18.30 è in programma la S. Messa solenne presieduta dal card. Bassetti e aperta alla partecipazione di sacerdoti, persone consacrate, associazioni, movimenti ecclesiali e fedeli laici.