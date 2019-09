Televisione: Rai Vaticano, lunedì 23 speciale “Missione Amazzonia” in vista del Sinodo

Il card. Claudio Hummes, relatore generale del Sinodo, il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo, e il card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, vicepresidente della Repam, la rete ecclesiale panamazzonica. Sono tre delle voci che arricchiranno “Missione Amazzonia”, lo speciale di Rai Vaticano, che andrà in onda su Rai Uno lunedì 23 settembre, alle 00.55 per la rubrica “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, di Massimo Milone e Nicola Vicenti, con Paola Coali e, in replica, su Rai Storia il 4 ottobre alle 23.30. “Missione Amazzonia” dedicherà spazio anche alla “Laudato si’ Generation”, in arrivo a Roma. Per il Sinodo per l’Amazzonia, voluto da Papa Francesco (dal 6 al 27 ottobre in Vaticano), si mobilita la Rete internazionale dei giovani cattolici, “Global Catholic Climate Movement”, che, grazie a internet, sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo. A Roma, in via della Conciliazione i giovani monteranno, tra l’altro, una “Sonosfera” con la ricostruzione di sonorità provenienti dal polmone della terra che sta bruciando. “L’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ – spiega Tomas Insua, direttore esecutivo del movimento – è per noi una bandiera, grazie a internet, da issare in ogni angolo del mondo. La parola d’ordine è ‘conversione’, nella dimensione spirituale, nello stile di vita, nella sfera pubblica. Un cambiamento di cuore. Ma anche gesti concreti. Il movimento ha lanciato, tra le diocesi e le organizzazioni cattoliche, una campagna di disinvestimento dai combustibili fossili che oggi ha raggiunto la cifra di 11 trilioni di dollari”. Ed ancora nello speciale di Rai Vaticano la voce di scienziati e operatori laici come Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia per le scienze sociali, Mauro Ferrari, prossimo presidente dell’European Research Council, e Vincenzo Sanasi D’Arpe, presidente del World Food Programme Italia.