Sinodo per l’Amazzonia: il 20 settembre presentazione di “Amazzonia: casa comune”, oltre 130 eventi a Roma

Venerdì 20 settembre, alle ore 16, presso la Sala Marconi di Radio Vaticana (Roma – Piazza Pia, 3), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “Amazzonia: casa comune”, un percorso che unisce enti, istituzioni, associazioni, congregazioni e cittadini nella città di Roma con oltre 130 appuntamenti, che animeranno il Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia in programma in Vaticano da domenica 6 a domenica 27 ottobre 2019. Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il futuro cardinale Michael Czerny, segretario speciale del Sinodo per l’Amazzonia, fratel Antonio Soffientini, della segreteria esecutiva di “Amazzonia: Casa Comune”. Interverrà in collegamento Skype il card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arcivescovo di Huancayo e vicepresidente della Rete Panamazzonica (Repam). Durante l’incontro saranno annunciati gli eventi chiave e le attività correlate, che vedranno padri sinodali e leader laici camminare insieme per sensibilizzare alla dimensione dell’interdipendenza globale tra esseri umani e natura. Più di 50 i leader indigeni chiamati a guidare e ad animare momenti di spiritualità, dibattiti e tavole rotonde, a presentare le difficoltà del territorio e a raccontare la propria visione dell’ambiente e del futuro.