Servizio civile universale: pubblicato il bando, disponibili 39.646 posti in Italia e all’estero

Sono 39.646 i posti disponibili per diventare operatori volontari in uno dei 3.797 progetti di servizio civile universale che saranno realizzati sul territorio nazionale ed estero. Lo prevede il bando pubblicato dal Dipartimento delle Politiche giovanili. In particolare, attraverso il bando, verranno scelti 20.223 operatori volontari in 1.454 progetti presentati al Dipartimento da realizzarsi in Italia, 951 operatori volontari in 130 progetti presentati al Dipartimento da realizzarsi all’estero. Sono 2.196, invece, gli operatori volontari in 167 progetti presentati al Dipartimento che prevedono “misure aggiuntive”, ossia un periodo di permanenza fino a tre mesi in un altro Paese dell’Ue o un periodo di tutoraggio ma anche strumenti per favorire la partecipazione di giovani con minori opportunità. Infine, si cercano 16.276 operatori volontari in 2.046 progetti presentati alle Regioni e Province autonome, da realizzarsi nei rispettivi territori. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del 10 ottobre. Per partecipare bisognerà avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata del servizio è compresa tra gli 8 e i 12 mesi. L’orario delle attività non è inferiore alle 25 ore settimanali. A coloro che verranno scelti sarà garantito un assegno di 439,50 euro mensili, più, per l’estero, un’indennità giornaliera dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione. La data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 30 aprile 2020.