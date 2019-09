Sanità: al via la petizione popolare per san Giuseppe Moscati patrono del 118

San Giuseppe Moscati, il medico italiano proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987, potrebbe diventare il santo patrono del 118 e dell’Emergenza sanitaria nazionale. L’iniziativa è della Società italiana sistema 118 e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che lanciano una petizione popolare. La raccolta firme sarà operativa in tutte le regioni fino a tutto il mese di novembre grazie a iniziative in partenza nei prossimi giorni in tutta Italia e avrà l’obiettivo di portare alla Conferenza episcopale italiana “la devozione di cittadini, pazienti, medici, infermieri, autisti-soccorritori del 118, volontari dell’emergenza medico-chirurgica nazionale”. Le firme saranno consegnate a Roma al termine della raccolta, mentre già nei giorni scorsi è stata presentata una relazione contenente le motivazioni della richiesta. L’avvio della petizione per san Giuseppe Moscati patrono del 118 e dell’emergenza sanitaria cade alla vigilia dell’apertura del pronto soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico prevista per la prossima primavera.