Parlamento Ue: via libera alla nomina di Lagarde per la presidenza Bce. L’ultima parola spetta al Consiglio europeo

(Strasburgo) Con 394 sì, 206 no e 49 astenuti, la plenaria del Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, ha dato il via libera all’assegnazione del ruolo di presidente della Banca centrale europea alla francese Christine Lagarde. Sulla nomina del presidente dell’istituto che ha sede a Francoforte il Parlamento esprime un parere non vincolante sull’idoneità o meno del candidato. La decisione finale spetta al Consiglio europeo, che si riunirà a ottobre. Lagarde sostituirà l’attuale presidente, l’italiano Mario Draghi, dal 1° novembre. Ieri sera, invece, la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo aveva eletto alla sua presidenza per acclamazione l’eurodeputata italiana Pd Irene Tinagli al posto di Roberto Gualtieri nominato ministro dell’economia.