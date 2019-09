Parlamento Ue: Sassoli riceve fratel Biagio. “Attraversa a piedi l’Europa predicando solidarietà, rispetto ed eguaglianza”

(Strasburgo) “Carissime autorità, e noi tutti insieme: dobbiamo impegnarci per rafforzare sempre più l’Unione europea soprattutto nella solidarietà, nell’ospitalità e nell’accoglienza. Una giusta e stabile società non può lasciare indietro i più deboli; è nostro dovere soccorrere chi si trova in difficoltà. Attenzione! Ogni autorità e ogni cittadino ha il dovere di soccorrere e di aiutare il suo prossimo”. Sono parole vergate a mano su una lettera consegnata da fratel Biagio Conte al presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, e ad alcuni eurodeputati di diversi partiti, nella giornata di apertura della sessione plenaria a Strasburgo (16-19 settembre). Fratel Biagio, missionario laico palermitano, fondatore di “Missione di speranza e carità”, che assiste centinaia di poveri e senzatetto a Palermo, ha incontrato anche il Sir. “Credo nelle istituzioni politiche, credo nell’impegno civile. Sin da giovane speravo che l’Europa decollasse, oggi la vedo realizzata, pur tra tante difficoltà. E ora – spiega – spero nell’unione mondiale”. Nel suo passaggio a Strasburgo Conte ha incontrato le autorità, ha visitato alcune chiese, in altre non gli è stato concesso di entrare a causa dell’abbigliamento non proprio “ortodosso”. Ma lui non se ne preoccupa. “Se mi aprono la porta entro, sennò dormo sul sagrato”. E per la cena? “Se mi si offre un po’ di pane, mangio. Sennò pazienza, mangerò domani”.

Il presidente Sassoli dopo averlo incontrato, ha affermato: “Da quattro anni fratel Biagio Conte attraversa a piedi l’Europa predicando solidarietà, rispetto ed eguaglianza. L’ho ricevuto volentieri a Strasburgo. Ognuno ha una propria specifica missione, ma abbiamo tutti anche una missione comune: costruire un mondo migliore”. Dopo la tappa a Strasburgo? “Partirò per Lussemburgo – ci spiega fratel Biagio -. Poi, verso metà ottobre arriverò anche a Bruxelles. Se Dio vuole…”.