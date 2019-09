Padre Pier Luigi Maccalli: padre Girotto (Sma), “anche se si percepiva l’aumento di insicurezza e tensioni non tornare in missione per noi sarebbe stato un tradimento”

“Nella stessa notte del rapimento di padre Maccalli dalla missione di Bomoanga, la polizia locale di Makalondi mi ha inviato alcuni ragazzi cristiani per farmi sapere di dover andare subito via dalla missione. Accompagnato da un catechista ho dovuto rifugiarmi nella capitale Niamey e lì sono rimasto fino a maggio, quando sono venuto in Italia, per problemi di salute, ma spero di poter ripartire per il Niger”. Padre Vito Girotto, parroco della missione di Makalondi in Niger, al momento del rapimento del missionario padre Pier Luigi Maccalli, racconta al Sir come tutta l’area sia poco sicura. “Ho mantenuto i rapporti con la missione di Makalondi: lì inizialmente erano restati cinque sacerdoti originari del posto che si occupavano di Bomoanga, Kankani e Makalondi; ma la gente ha fatto capire loro che era pericoloso andare nei villaggi della missione di Bomoanga per la presenza di banditi”, racconta il religioso. In seguito, anche i sacerdoti locali sono andati via: “Il vescovo di Niamey, anche su invito del ministero dell’Interno, ha deciso che non si celebri più la messa a Bomoanga proprio per l’insicurezza, perché al confine con il Mali in quest’anno è stato ferito un parroco, poi ci sono stati altri rapimenti. La domenica un catechista di Boamanga fa la liturgia della parola e porta probabilmente la santa Eucaristia da Makalondi, dove ci sono delle équipe che vanno nella missione per il fine settimana”. In realtà, già dal mese di luglio 2018 si percepiva un peggioramento sul fronte della sicurezza: “Il prefetto di Torodi aveva decretato il coprifuoco per i veicoli dalle 19 di sera alle 6 del mattino. A settembre sono rientrato in Niger prima di padre Pier Luigi e si vedevano passare dei droni. Anche se si percepiva un aumento delle tensioni, non abbiamo mai pensato di non andare in missione: sarebbe stato un tradimento”.