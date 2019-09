Musica: da note e parole di santa Hildegard von Bingen il nuovo disco di Branduardi “Il cammino dell’anima”

Oggi si celebra la festa di santa Hildegard von Bingen (1098-1179), nominata dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI, il 7 ottobre 2012. Hildegard è l’unico caso della Chiesa di persona dichiarata santa e dottore nello stesso anno. Infatti, il 10 maggio 2012 Benedetto XVI la iscrisse nel catalogo dei santi, estendendone il culto liturgico a livello universale attraverso la forma della canonizzazione equipollente, poiché Hildegard era stato adorata come santa per secoli e questo era già stato confermato da diversi papi almeno a livello regionale. Entrò bambina nella abbazia benedettina di Disibodenberg. Prese i voti tra il 1112 e il 1115 e già nel 1132 divenne badessa. Fu scrittrice, drammaturga, poetessa, mistica, filosofa, linguista, musicologa, naturalista, erborista, consigliera politica, predicatrice itinerante e compositrice. Le sue canzoni raccolte nel Symphonia armonie celestium revelationum o i canti dell’Ordo Virtutum, passando per il Codex Rupertsberger, immensa raccolta di tutti i suoi scritti e discorsi, hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica. E a Santa Hildegard von Bingen si è rifatto Angelo Branduardi: il 4 ottobre prossimo uscirà il suo nuovo disco, “Il cammino dell’anima” (nella foto la copertina), creato come sempre in collaborazione con la moglie Luisa Zappa e completamente ispirato alle opere della santa. Una nuova sfida per il quasi settantenne Branduardi, alla sequela delle note di Hildegard von Bingen.