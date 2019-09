Giornali Fisc: Lazio, Zema eletto nuovo delegato regionale

Angelo Zema, direttore responsabile di Romasette.it, è il nuovo delegato regionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) per il Lazio. A eleggerlo, sabato scorso a Rieti, i responsabili delle testate aderenti alla Fisc nella regione. Zema, che è anche coordinatore editoriale del settimanale Roma Sette (inserto di Avvenire), ha già ricoperto quest’incarico dal 2007 al 2013 e succede a don Alessandro Paone, delegato regionale Fisc per sei anni, attualmente direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Albano e incaricato regionale della Conferenza episcopale laziale per il settore. Sei le testate aderenti alla Fisc nel Lazio: oltre a Romasette.it, la testata on line della diocesi di Roma attiva dal 2006, il settimanale Frontiera (Rieti) e i mensili Chiesa Pontina (Latina), Millestrade (Albano), Anagni-Alatri Uno e Vita della diocesi di Viterbo. Durante l’incontro, alla presenza del segretario nazionale Fisc Mauro Ungaro, si è discusso anche delle prospettive della Federazione e del settore.