Ecumenismo: card. Sandri, “Società per il diritto canonico laboratorio per un cammino insieme”

“Il Giubileo della vostra Società, cinquant’anni di vita e di studio, mette a tema il contributo che il diritto canonico può offrire al dialogo ecumenico: la stessa esistenza della Società, che vede al suo interno membri di differenti Chiese e Confessioni, è già un laboratorio in cui attraverso il puntuale lavoro di ricerca accademica e il confronto che ne deriva tra differenti posizioni, i credenti in Cristo stanno già percorrendo alcuni tratti di cammino insieme”. Lo ha detto il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, intervenuto ieri all’inaugurazione del convegno della Società per il diritto canonico delle Chiese Orientali, al Pontificio Istituto Orientale, a Roma. I credenti in Cristo, “mentre distolgono il loro sguardo dai testi dei Sacri Canoni, possono incontrare quello di altri fratelli e sorelle che lavorano non per mera ricerca del sapere, ma perché abitati da un grande desiderio: servire la propria Chiesa, servire il cammino dell’unità, contribuire a che si realizzi il desiderio di Cristo: Ut unum sint!”, ha aggiunto il porporato. Che ha ricordato “due grandi pionieri” del dialogo e dell’incontro, a poco più di cinquant’anni di distanza, cioè san Paolo VI e il patriarca Atenagora.