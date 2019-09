Diocesi: Monreale, a Partinico la presentazione di due libri sulla storia della presenza dei cattolici nella società

Si terrà mercoledì 25 settembre, alle 16.30, nell’oratorio del “Rosariello” della chiesa madre a Partinico l’incontro “Cattolici in questo Stato”, durante il quale ci sarà la presentazione di due volumi sulla storia della presenza dei cattolici nella società di Monreale. La vicenda personale di Giovanni Acquaderni, fondatore dell’Azione cattolica, ma anche di Avvenire e del Credito Romagnolo e di tante iniziative sociali, è raccontata in “Un altro Risorgimento. Alle origini dell’Azione Cattolica per una biografia di Giovanni Acquaderni” di Ernesto Preziosi, ed. San Paolo. A raccontare “Il Giovane Luigi Sturzo e la sfida etico-sociale. Testimonianze inedite (1891-1904)”, ed. Salvatore Sciascia Editore, è invece Eugenio Guccione. Guccione, mettendo in evidenza le fondamentali doti umani e spirituali già profondamente presenti nella prima attività del fondatore del Partito Popolare, aiuta a far maggior luce su una figura che tutt’oggi continua ad ispirare l’azione di tanti credenti. Introdurrà e modererà l’incontro – a cui prenderà parte anche l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi – Michele Chimenti, membro della presidenza nazionale di Argomenti 2000, associazione di amicizia politica, promotrice dell’evento, insieme a Giovanna Parrino, presidente diocesana dell’Azione cattolica, e don Antonio Chimenti, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi.