Diocesi: Caritas Forlì, domenica 29 settembre Pranzo solidale per sostenere l’Emporio

Sarà la 5ª edizione del Pranzo solidale a concludere, domenica 29 settembre la “Settimana del buon vivere di Forlì”. L’appuntamento, alle 12.30 in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, è aperto a tutti. Versando 10 euro (gratis per i bambini sotto i 6 anni), si potrà gustare un menù completo che comprende primo, secondo, contorno, frutta, biscotteria, acqua e vino. L’incasso sarà interamente devoluto all’Emporio della solidarietà della Caritas di Forlì e al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, che sostiene più di 500 famiglie del territorio. La prevendita dei biglietti d’ingresso è già iniziata. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata e l’importo raccolto sarà devoluto all’Emporio della solidarietà, mentre i pasti previsti saranno distribuiti alle Case della carità presenti sul territorio. La Settimana del buon vivere è l’appuntamento romagnolo (Forlì, 21-29 settembre) dedicato alle buone pratiche, alle intuizioni e alle azioni espresse dalla cultura del buon vivere. Sono circa 250 le realtà in Italia che si impegnano per promuovere il bene comune, l’economia etica, l’equità, la salute, al coesione e la solidarietà. La Romagna è la regione che da diversi anni ormai si distingue come laboratorio di idee e di progetti in questo settore. Da qui il crescente successo della Settimana del buon vivere, a cui partecipano migliaia di persone, che scelgono di trascorrere una settimana in Romagna, per entrare in contatto con quanti si interrogano sul senso del buon vivere. Quest’anno, le buone pratiche si concretizzeranno ancor più, grazie al Pranzo solidale, organizzato in collaborazione con la Caritas di Forlì-Bertinoro, Formula servizi, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e Protezione civile di Forlimpopoli.