Diocesi: Brindisi-Ostuni, dal 27 settembre la Missione Giovani 2019 “#askYourself – Per chi sono io?”

Da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre l’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ospita la Missione Giovani 2019 (Mg19) “#askYourself – Per chi sono io?”. Cento giovani seminaristi provenienti da tutta la Puglia, accompagnati da alcuni sacerdoti educatori, alloggeranno nelle famiglie delle parrocchie e durante la settimana saranno protagonisti attivi di incontri parrocchiali, cittadini e diocesani con ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie e momenti di preghiera sia in contesti formali (scuola e università) sia in luoghi più informali (piazze, pub, strade).

La missione giovani prenderà l’avvio venerdì 27 settembre con l’invio dei seminaristi da parte del vescovo Domenico Caliandro e si concluderà domenica 6 ottobre.

Secondo don Giorgio Nacci, responsabile della Pastorale giovanile, i seminaristi aiuteranno “i giovani delle nostre comunità a vivere le proprie domande esistenziali, a rischiare con coraggio di farsi abitare da esse per imparare a scegliere davvero ciò che vale la pena vivere”.

“L’esperienza della Mg19 vuole essere proprio un’occasione per ricordarci che siamo abitati da queste domande e per esercitarci a farle emergere, mettendoci in cammino per cercarne una risposta”, evidenzia don Andrea Giampietro, responsabile del Centro diocesano vocazioni.