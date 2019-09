Brasile: Consiglio nazionale delle Chiese cristiane, appoggio al Sinodo per l’Amazzonia

Il pastore della Chiesa evangelica della confessione luterana in Brasile (Ieclb) e presidente del Consiglio nazionale delle Chiese cristiane (Conic), Inácio Llemke, si unisce ai vescovi cattolici nel sostegno al Sinodo del Sinodo per la Pan-Amazzonia (6-27 ottobre).

Il presidente del Conic, come riporta il sito della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), ha affermato di ritenere molto importante che la Chiesa cattolica, motivata da Papa Francesco, prenda questa iniziativa. E prosegue: “È nostro dovere e impegno come cristiani agire a favore e difesa dell’Amazzonia. Come Consiglio nazionale delle Chiese cristiane siamo insieme alla Chiesa cattolica in questo suo cammino”.

Il pastore luterano conclude: “Come Chiese, che difendiamo la vita nella sua pienezza, spetta a noi alzare la voce, difendere ed essere solidali con tutta la vita, in particolare con i popoli della foresta, la loro diversità e fiumi”.