America latina: Celam, la Presidenza illustra a Papa Francesco il progetto di riforma dell’organismo ecclesiale

La Presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) è stata ricevuta ieri in udienza privata da Papa Francesco, nell’ambito dell’annuale visita dei vertici dell’organismo ecclesiale alla Curia vaticana. La delegazione del Celam, guidata dal presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù), ha presentato al Papa le linee principali e il punto della situazione riguardo al processo di rinnovamento e ristrutturazione del Celam. Si è parlato anche della costruzione della nuova sede dell’organismo.

I vescovi latinoamericani sono stati incoraggiati dal Papa a continuare il lavoro che stanno facendo e, per quanto riguarda altri temi all’ordine del giorno, ha manifestato il suo speciale interesse per l’implementazione di cammini di formazione permanente per i sacerdoti, oltre che per una speciale attenzione ai vescovi, soprattutto quelli emeriti.

In seguito, la Presidenza del Celam ha avuto una giornata di lavoro con la Pontificia Commissione per l’America Latina.