Agricoltura: Coldiretti, a Bologna alle origini del Made in Italy con il Villaggio del contadino

Tornare alle origini per scoprire le ragioni del successo del Made in Italy. Questo l’obiettivo del Villaggio del contadino, promosso dalla Coldiretti, che prenderà vita venerdì 27 settembre, a partire dalle 9, a Bologna. Per tre giorni, nel centro della città, da piazza dell’Otto Agosto al parco della Montagnola fino a piazza XX Settembre, saranno migliaia gli agricoltori che arriveranno dalle diverse regioni d’Italia, insieme al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione nazionale. Sarà l’occasione per vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole e i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini potranno imparare a impastare il pane o a fare l’orto. Per l’appuntamento Coldiretti ha scelto Bologna, nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e nascono le eccellenze del Made in Italy alimentare che conquistano il mondo. Nei tre giorni della manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. Ci sarà anche una vera e propria Arca di Noè, dove scoprire le piante e gli animali della fattoria italiana, messi a rischio dai cambiamenti climatici e dall’invasione degli insetti alieni che saranno mostrati per la prima volta. E per la prima volta si potrà andare a scuola di cucina dagli agrichef, per imparare a preparare i piatti della nonna e le ricette salva clima, usando i veri ingredienti made in Italy. Ci sarà, inoltre, spazio per il più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri.