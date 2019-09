Ue: Settimana europea per la mobilità sul tema “Cammina con noi”. Integrare l’esercizio fisico nella vita quotidiana

(Bruxelles) Parte oggi la “Settimana europea per la mobilità”, un tempo dedicato a sensibilizzare i cittadini sul tema della salute pubblica e la qualità della vita promuovendo la mobilità pulita e il trasporto urbano sostenibile. “Cammina con noi” è il tema di questa XVII edizione, che mette a fuoco i vantaggi dei “mezzi di trasporto attivo, come il camminare o l’andare in bici” perché costituiscono la possibilità di “integrare l’esercizio fisico nella nostra vita quotidiana”, sono un modo “per risparmiare denaro” oltre che utili per migliorare la qualità dell’aria delle nostre città, spiegano gli organizzatori. Sono oltre 2.800 le città europee che hanno aderito e circa 2.200 le iniziative registrate sul sito della campagna. È disponibile anche una “Guida” alle best practices che racconta come alcune città europee si siano distinte nel 2018 per il loro sforzo di facilitare l’uso della bici e in generale il trasporto sostenibile: Lisbona, Gdynia in Polonia, Karditsa in Grecia sono alcuni dei casi riportati. Ci sono aziende, ong, associazioni che hanno lavorato per creare tra i propri dipendenti o soci una cultura alternativa per la mobilità.