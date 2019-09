Polonia: Settimana dell’educazione, “Abitare con Gesù”. Ruolo di famiglia e parrocchia

“Abitare con Gesù” è il titolo della nona Settimana dell’educazione indetta dai vescovi polacchi all’inizio dell’anno scolastico, in corso fino al 22 settembre. Nella Lettera pastorale pubblicata per l’occasione i vescovi sottolineano quanto la casa natale e la relazione con genitori siano fondamentali per il corretto sviluppo del bambino. Il documento in più punti cita l’esortazione apostolica Christus vivit di Papa Francesco illustrandola con esempi di famiglie polacche che, pur avendo perso tutto durante la Seconda guerra mondiale, sono ugualmente riuscite a mantenere intatti i legami interpersonali aiutandosi vicendevolmente. “La mancanza, negli anni dell’infanzia, di un regolare legame familiare non può essere colmata”, rilevano i presuli, ricordando che “in tutte le situazioni di vita la fonte della forza è l’esperienza dell’incondizionato amore di Dio”. Per aiutare i giovani a vivere tale esperienza, i vescovi sollecitano la formazione di gruppi parrocchiali di evangelizzazione, specialmente per la preparazione al sacramento della cresima. Inoltre, tra i materiali (disponibili on line) predisposti dall’episcopato in occasione della Settimana, molto spazio viene dedicato all’indipendenza dei figli che non dovrebbero essere “vittime dell’eccessiva sollecitudine da parte dei genitori”.