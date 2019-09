Papa Francesco: migrazioni, protezione ambientale e Mediterraneo tra i temi dell’udienza con il presidente di Malta

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente di Malta, George Vella, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei colloqui, che si sono svolti in un clima cordiale – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – è stata espressa soddisfazione per il buono stato dei rapporti tra Malta e la Santa Sede e ci si è soffermati sull’importanza dei valori religiosi nella cultura e nella vita del Popolo maltese, rilevando l’apporto della Chiesa cattolica nel campo educativo”. In tale contesto, “sono state prese in considerazione alcune sfide che il Paese deve affrontare, con riferimento soprattutto al fenomeno delle migrazioni verso l’Europa, che vedono fortemente impegnati la Chiesa e il Governo, nonché alla protezione ambientale”. Infine, “non è mancato uno scambio di valutazioni su alcune situazioni regionali, con particolare riferimento al Mediterraneo”.