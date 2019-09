Papa Francesco: il programma della celebrazione eucaristica ad Albano il 21 settembre

Si svolgerà nel pomeriggio del 21 settembre la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco ad Albano. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ha diffuso oggi il programma. La partenza in auto da Santa Marta è prevista alle ore 16.30. Tre quarti d’ora dopo, alle 17.15, il Santo Padre arriverà davanti alla cattedrale di Albano, dove sarà accolto da mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del Consiglio di Cardinali, e dal sindaco della cittadina dei castelli romani, Nicola Marini, che presenterà il suo dono ed illustrerà al Papa il “murale” a ricordo della visita. Subito dopo, in cattedrale, si svolgerà il momento di preghiera con i sacerdoti, cui seguirà alle 18, in piazza Pia, la concelebrazione eucaristica, al termine della quale mons. Semeraro rivolgerà il suo saluto a Francesco. Il rientro in Vaticano è previsto alle ore 20.