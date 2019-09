Papa Francesco: Acs, benedetta icona mariana in favore dei cristiani i cui parenti sono stati rapiti o uccisi nel conflitto

foto SIR/Marco Calvarese

Nuovo gesto di Papa Francesco a sostegno della campagna per la Siria promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) assieme alle Chiese cattoliche e ortodosse siriane. Così dopo i 6.000 rosari, benedetti lo scorso 15 agosto e distribuiti ieri nelle parrocchie delle 34 diocesi (cattoliche e ortodosse) della Siria il Pontefice ha benedetto anche l’icona della “Beata Vergine Maria Addolorata, consolatrice dei siriani”. Il nuovo gesto del Papa a sostegno della campagna di preghiera denominata “Consola il mio popolo”, promossa in favore dei cristiani siriani i cui parenti sono stati rapiti o uccisi negli otto anni di conflitto, ha avuto luogo ieri presso la Casa Santa Marta, durante un incontro con una delegazione di Acs guidata dal card. Mauro Piacenza, presidente internazionale della Fondazione. L’icona è stata realizzata da un artista greco-ortodosso in occasione di questa campagna di preghiera. I seimila rosari, invece, sono opera di artigiani cristiani di Betlemme e Damasco. Sono circa 2000 le famiglie cristiane che hanno perso uno dei loro cari durante il conflitto, 800 quelle dei cristiani rapiti. Assieme ai Rosari vengono distribuite delle Bibbie in arabo donate da Acs e delle croci in legno d’ulivo della Terra Santa, benedette dal patriarca siro-ortodosso Efrem III. Papa Francesco ha più volte aderito ad iniziative Acs a beneficio della martoriata popolazione siriana. Domenica 2 dicembre dopo l’Angelus, il Pontefice aveva acceso un cero aderendo alla campagna di preghiera della Fondazione “Candele per la Pace in Siria”.