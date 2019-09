Libri: Roma, domani presentazione di “Anche i Papi comunicano. La comunicazione nella storia della Sala Stampa Vaticana” con Gisotti e Svidercoschi

“Anche i Papi comunicano. La comunicazione nella storia della Sala Stampa Vaticana”: è il titolo del libro (edizioni Tau) della giornalista di Acistampa, Veronica Giacometti, che sarà presentato domani a Roma (via della Conciliazione 44, ore 18) da Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione vaticana, e da Gianfranco Svidercoschi, vaticanista e scrittore. A introdurre saranno Alan Holdren, capo dell’ufficio romano di Ewtn, Eternal Word Television Network, la rete più grande al mondo di media cattolici, e Angela Ambrogetti, direttore di Acistampa, l’agenzia in lingua italiana del Gruppo Aci- Ewtn. “Il libro – spiega l’autrice – ha come obiettivo comprendere il rapporto tra i Papi e la comunicazione; mettere a fuoco il modo in cui la stampa intuisce e narra il dato e il gesto religioso attraverso la storia della Sala Stampa Vaticana, poco conosciuta ai più, la sua evoluzione storica, il suo sviluppo diacronico, i suoi punti di svolta e infine l’assetto attuale”.