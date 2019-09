Giornata europea cultura ebraica: da Verona a Palermo, il saluto degli imam della Coreis

Anche quest’anno imam e delegazioni della Coreis hanno preso parte alla Giornata europea della cultura ebraica. A Verona, l’imam Mansur Baudo ha partecipato presso la Sinagoga in rappresentanza della Coreis portando i propri saluti alla presenza del rabbino Yosef Yitzhak Labi, autore di un interessante intervento su “Giacobbe e la scala”, del presidente della locale comunità ebraica Celu Laufer e del prefetto Donato Giovanni Carfagna. L’evento è stato impreziosito dalla visita alla sinagoga di Verona e da un concerto con musiche tradizionali ebraiche. A Vicenza, l’imam Yahya Zanolo è intervenuto in rappresentanza della Coreis mentre a Venezia l’imam Ahmad Abd al Aliyy Venanzi ha portato i saluti a rav Roberto Della Rocca all’evento promosso presso la sala Montefiori nel Ghetto Vecchio. A Genova, nella locale sinagoga, è intervenuto l’imam Abu Bakr Moretta alla presenza di rav Giuseppe Momigliano, del Presidente della comunità ebraica Piero dello Strologo, dell’assessore Barbara Grossoee di altri rappresentanti politici locali. “Si tratta sempre di un evento a cui è piacevole partecipare, che non fa altro che testimoniare il consolidamento dei rapporti tra la comunità ebraica e quella islamica, riflesso di un sostegno reciproco che avviene sul piano spirituale”, ha dichiarato l’imam Moretta. A Palermo, presso la sala Almeyda dell’Archivio Comunale, ha partecipato l’imam della Coreis Abd al Majid Macalusoassieme all’assessore alla Cultura del Comune Adham Darawsha.