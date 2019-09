Diocesi: Novara, inaugurato il condominio solidale. Mons. Brambilla, “opera di carità e grande sfida”

Dieci appartamenti, con un piano comunità dedicato all’accoglienza di donne con bambini; uno degli uomini; alloggi d’emergenza per famiglie in difficoltà e spazi comuni a disposizione di tutti gli ospiti (sala riunioni, sala conferenze, sala laboratori, area lavanderia condominiale, spazi gioco e laboratori all’aperto). È la struttura del neonato condominio solidale, inaugurato sabato 14 settembre a Novara, voluto e realizzato dalla diocesi attraverso un “progetto emblematico” della Caritas diocesana. A presentare l’iniziativa don Giorgio Borroni, direttore della Caritas novarese, nella cerimonia presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, cui hanno preso parte il presidente della Fondazione comunità del Novarese Onlus, Cesare Ponti, don Andrea La Regina, responsabile dei macro-progetti di Caritas Italiana, il prefetto Rita Piermatti, l’assessore alle politiche sociali del Comune Franco Caressa e numerosi operatori della carità nelle parrocchie cittadine. Il condominio è ospitato presso uno stabile in via Massaia, la cui ristrutturazione – del costo complessivo di circa 600mila euro – è stata resa possibile grazie ai fondi 8×1000 della Chiesa cattolica (circa 413mila euro), della Caritas Italiana (157mila euro) e della Fondazione comunità del Novarese Onlus (30mila euro). Diverse, poi, le piccole donazioni di privati. A contribuire alla realizzazione anche la ditta Nobili, che ha fornito gratuitamente le rubinetterie.

“Il condominio – è stato precisato – ospiterà non solo famiglie con problemi abitativi o lavorativi, ma offrirà anche spazi a giovani universitari o neolaureati per co-working o start-up, tese alla sperimentazione di modalità innovative e di nuove forme di impresa sociale”. All’interno, insieme a Caritas, opereranno anche l’associazione Il Solco, che da oltre 30 anni lavora per dare risposte concrete ai bisogni di ospitalità temporanea alle persone che si trovano in stato di necessità, e il Centro di consulenza familiare Comoli che da anni offre ascolto e sostegno psicologico a singoli, coppie e famiglie in difficoltà. “Quella che inauguriamo non è solo una grande opera di carità – ha detto il vescovo Franco Giulio Brambilla – ma anche una grande sfida. Un’unica struttura dove far convogliare tre fiumi della solidarietà: l’accoglienza alle donne e ai bambini, quella agli uomini in difficoltà, e quella dell’assistenza alle famiglie, con il consultorio. Si tratta di dare risposta ai bisogni della gente in difficoltà, ma anche di accompagnarli a una nuova autonomia. E, se possibile, di intervenire prima, prevenendo i problemi, in modo che non diventino insormontabili”.