Diocesi: mons. Spinillo (Aversa), “vivere la missione come mossi da ‘ragioni appassionanti'”

Venerdì 20 settembre, alle ore 19, nella chiesa cattedrale di Aversa, si terrà l’Assemblea di inizio anno pastorale 2019-2020: nell’occasione il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, presenterà le nuove linee pastorali che segneranno l’attività della Chiesa aversana durante l’anno.

“Nel 2018-2019 – spiega mons. Spinillo – ci siamo concentrati sulla rilettura della nota pastorale della Cei ‘Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia’. Questo perché ciascuno di noi, e l’intera nostra comunità ecclesiale, potesse maturare la consapevolezza della vocazione ad essere comunità dal volto missionario, entusiasta nell’annunciare il Cristo, salvezza e vita per il mondo, attenta alla necessaria apertura ai linguaggi e al vivere degli uomini di questo tempo”.

La nuova tematica nella quale si articolerà l’anno pastorale 2019-2020 – “E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di annunciare che Gesù è il Cristo” (At 5,42) – intende fornire un sostegno alla comunità diocesana e agli operatori pastorali, al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi e sulle sollecitazioni che sono il frutto del cammino avviato lo scorso anno.

Le nuove linee pastorali, che verranno illustrate dal vescovo venerdì, serviranno a porre attenzione alle nuove sfide trasmesse tanto dal magistero di Papa Francesco quanto dai continui cambiamenti in atto nella nostra società. “Nel decennio che si sta concludendo – evidenzia mons. Spinillo – abbiamo parlato tante volte della necessità di riconoscere il cambiamento d’epoca che sta avvenendo con ritmi assai veloci e con caratteri di radicalità. Percepiamo tutti l’esigenza e la speranza che le nostre Chiese, le nostre comunità, noi stessi personalmente ci apriamo a nuovi linguaggi e nuove modalità di incontro con il mondo e di missione”.

Il vescovo sprona i fedeli a vivere la missione e ogni forma di apostolato come mossi da “ragioni appassionanti”, dalla “gioia del Vangelo”, superando quelle che sentiamo come “fatiche missionarie” o “doveri di carattere morale” per contrastare il male del mondo. “Per questo motivo, nel corso dell’anno pastorale ormai alle porte vorremo ancora celebrare con attenzione le giornate che coinvolgono tutti i credenti, assumendo come proprie le più grosse problematiche della vita del mondo, sollecitandoci a entrare in dialogo con l’umanità, annunziando speranza e condivisione di cammino nella ricerca di ciò che veramente è vita per l’uomo aperto alla presenza di Dio”.

Il percorso annuale, che avrà inizio il 20 settembre, si snoderà poi in una serie di appuntamenti pastorali che avrà il suo momento culminante il 4 febbraio 2020 con il convegno diocesano dal titolo “Nella legge di Dio la missione per il suo popolo”. Interverrà don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni della diocesi di Roma.