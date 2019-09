Sicurezza scuole: Roma, il 26 settembre Cittadinanzattiva presenta il XVII Rapporto alla presenza del ministro Fioramonti

Si terrà il prossimo 26 settembre a Roma, presso la Sala Igea della Treccani in Piazza dell’Enciclopedia italiana 4 (ore 9:30-13:30), la presentazione di “Impararesicuri – Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, il Rapporto di Cittadinanzattiva giunto alla sua diciassettesima edizione. L’Osservatorio fornirà, come ogni anno, una fotografia dello stato dell’edilizia scolastica, attraverso l’elaborazione di dati ufficiali e di dati messi a disposizione dagli enti locali proprietari delle scuole; a completare la fotografia, il monitoraggio fatto da studenti in alcune scuole italiane attraverso la metodologia dell’audit civico. Un focus specifico sarà dedicato quest’anno alla sicurezza degli asili nido del nostro Paese. All’incontro prenderà parte anche il neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Aprirà i lavori Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva. Ad illustrare i dati dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola – Focus nidi saranno Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola dell’associazione, e i ragazzi “monitori”. Seguirà un dibattito cui parteciperanno fra gli altri Eduardo Accetta, presidente Cda Soluxioni S.r.l., sviluppatore nuova piattaforma Anagrafe edilizia scolastica; Laura Galimberti, Commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica dell’Anci; Agostino Goretti della Protezione civile, rappresentanti della Municipalità di Napoli e un comitato di genitori.