Rai Due: “Sulla via di Damasco”, il racconto del viaggio del Papa in Africa con il commento di p. Albanese

Il racconto del viaggio di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius nella prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda domani, domenica 15 settembre, alle 9.15, su Rai Due. Saranno ripercorse le tappe e i gesti della visita pastorale. In compagnia della conduttrice Eva Crosetta, un esperto di “Afriche” – come preferisce chiamarle, al plurale –, cioè il missionario comboniano e giornalista, p. Giulio Albanese. All’inizio del programma di Vito Sidoti, uno dei frutti concreti della lotta contro la povertà in Madagascar: la “città dell’amicizia”, un’iniziativa del missionario p. Pedro Opeka. Saranno riproposte le parole del Papa, dalle Isole Mauritius, dove ha rilanciato la sfida dell’accoglienza di chi fugge dall’Africa insanguinata da atrocità, violenze e persecuzioni. In chiusura, la storia di Rebecca, torturata in Nigeria per la sua fede cristiana. I terroristi di Boko Haram hanno ucciso suo figlio perché si è rifiutata di aderire ai jihadisti. Picchiata e stuprata, rimasta incinta, ha scelto di tenere il bimbo frutto della violenza.