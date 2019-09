Ocean Viking: Sos Mediterranee, “Italia assegna Lampedusa come porto sicuro”. Sì allo sbarco degli 82 migranti

“Ocean Viking ha appena ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento per il salvataggio marittimo di Roma per procedere verso Lampedusa, in Italia, che è stata designata come porto sicuro per gli 82 sopravvissuti salvati in due operazioni”. Lo annuncia con un tweet Sos Mediterranee, ong cui fa riferimento assieme a Medici senza frontiere, l’imbarcazione, con a bordo i migranti salvati nel Mediterraneo.

🔴BREAKING The #OceanViking just received instruction from Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) of Rome to proceed to Lampedusa, Italy, which has been designated as Place of Safety for the 82 survivors rescued in two operations. pic.twitter.com/NKIw22dLZy

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 14, 2019