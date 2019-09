Diocesi: Alessandria, on line da domani il nuovo sito web

Da domani, domenica 15 settembre, in occasione del pellegrinaggio diocesano nel ricordo dell’incoronazione della B.V. della Creta in Castellazzo Bormida, momento in cui il vescovo Guido Gallese darà il via al nuovo anno pastorale 2019-2020 della diocesi di Alessandria con la presentazione della lettera pastorale, sarà on line il nuovo sito web diocesano. Il portale diocesialessandria.it, si legge sul settimanale diocesano “La Voce alessandrina”, sarà “al passo con i tempi, strutturato e consultabile da qualsiasi dispositivo”.

“Il rinnovamento del sito – viene spiegato – è solo un tassello del percorso di coesione intrapreso dall’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali attraverso l’impiego dei diversi mezzi a nostra disposizione: carta stampata, radio, web e social”. Anche per questo, “il nuovo sito vuole garantire una più facile accessibilità alle pagine maggiormente consultate ed essere una finestra attraverso la quale poter costruire relazioni tra Chiesa alessandrina e mondo”.

La rinnovata piattaforma consentirà anche agli uffici pastorali, alle comunità parrocchiali e alle singole realtà diocesane di avere visibilità con il racconto di attività, iniziative, incontri.