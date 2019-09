Coop: Lecco, un convegno per i 100 anni de “La Popolare”

Una giornata per festeggiare 100 anni di storia insieme a soci, dipendenti, istituzioni e cittadinanza. Il 19 settembre la Cooperativa di consumo La Popolare, realtà di ispirazione cattolica che gestisce otto supermercati a marchio Conad a Lecco, Colico, Mandello, Inveruno, Vanzago, Turbigo e Figino Serenza, organizza un appuntamento di festa e di condivisione per celebrare il traguardo. Giovedì 19 settembre, alle 16, nella chiesa di San Francesco, a Lecco, sarà celebrata la messa. A seguire, dalle 17, nel teatro del Cenacolo Francescano, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “La cooperazione a cent’anni dalla fondazione della Cooperativa di consumo La Popolare”. Assieme al presidente Colombo interverranno il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini, il presidente di Confcooperative dell’Adda Gabriele Marinoni e il prevosto di Lecco, mons. Davide Milani. Oggi la Cooperativa La Popolare, a cui aderiscono 2.030 soci, gestisce otto supermercati a marchio Conad e in questo modo offre l’opportunità di lavoro a 102 persone. La celebrazione del 19 settembre vedrà ricordati i momenti principali e i personaggi fondamentali che in questi cent’anni hanno permesso alla Cooperativa La Popolare di crescere e svilupparsi.