Acli: Sassoli (Parlamento Ue), “abbiamo bisogno dei corpi intermedi per dare risposte”

(Bologna) “State affrontando temi caldi, che la politica da sola non può risolvere, per questo siete fondamentali”. Lo ha detto ieri David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, nel salutare i partecipanti alla tavola rotonda “I cristiani e la città”, organizzata nell’ambito del 52° Incontro nazionale di studi delle Acli di Bologna. “Abbiamo bisogno dei corpi intermedi per politiche che diano risposte alle grandi domande – ha aggiunto -. Abbiamo bisogno di voi per cambiare tante cose in Europa, tocca a noi mettere a posto le regole che possono riaprire il cantiere europeo che per troppo tempo si è fermato, abbiamo bisogno di concentrarci sulle politiche europee che faranno capire ai cittadini quanto è utile l’Europa”. L’Europa – ha concluso Sassoli – “serve anche a un mondo che è senza regole e che vogliamo aiutare ad essere più umano come ci ricorda Papa Francesco”.