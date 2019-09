Acli: Melloni (storico), “la Chiesa cattolica deve tornare a fabbricare le coscienze per il bene dell’Italia”

(Bologna) “Nella crisi che stiamo vivendo manca una formazione delle coscienze da parte della Chiesa. Se il cattolicesimo romano non si rimette a fabbricare le coscienze, non per i cattolici ma per il Paese sarà un problema serio”. Lo ha detto questa mattina lo storico Alberto Melloni nel corso della giornata conclusiva del 52° Incontro nazionale di studi delle Acli, a Bologna. “La Chiesa italiana non deve tentare una ennesima ripoliticizzazione della fede o di fare un esercizio di equilibrio in Parlamento tra forze diversi. La Chiesa cattolica è l’unica realtà spalmata sull’intero territorio nazionale, in un Paese lacerato. È l’ultimo baluardo per rifondare le coscienze degli italiani”, le parole di Melloni.