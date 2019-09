“A Sua Immagine”: viaggio alla scoperta di Trani, commento al Vangelo con don Goccini e speciale domenicale su “Lavoro: pensare sostenibile”

Ritorna oggi, sabato 14, e domani, domenica 15 settembre, l’appuntamento con “A Sua Immagine” su Rai Uno. Il programma di informazione religiosa e culturale della Rai e della Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, proporrà oggi, alle 15.55, un viaggio a Trani, città ponte tra Occidente e Oriente. Nel corso della puntata si visiterà la cattedrale dedicata a San Nicola il Pellegrino, così come il centro storico in pietra bianca, le sinagoghe, il quartiere ebraico, la chiesa ortodossa di San Martino. Servizi inoltre da Castel del Monte con l’inviato Paolo Balduzzi. Alle 16.15, linea a “Le Ragioni della Speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Giordano Goccini questa settimana è in collegamento dal lago di Garda, raccontando una storia di una conversione. “Lavoro: pensare sostenibile” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domani, alle 10.30 in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ne parlano suor Alessandra Smerilli, docente di Economia politica, alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium”, Leonardo Becchetti, economista, e Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Nel corso della puntata-talk, servizi dal territorio, storie di buone pratiche: da The Circle, progetto di allevamento ittico totalmente sostenibile, a Cingomma, laboratorio per il riciclo pneumatici, fino al Caffè Sociale di Mondovì, spazio di incontro. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, alle 10.55 linea alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla Chiesa del Santissimo Redentore a Seriate (Bg), per la regia Tv di Dino Cecconi e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine la mattinata con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, da piazza San Pietro.